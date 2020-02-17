Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3 - Son Dakika

Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3

6 saat önce

Bakan Pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3.

Bakan Pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3

Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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