Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3 - Son Dakika

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Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3
6 saat önce
Bakan Pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
Bakan Pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -3
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