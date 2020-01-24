Bakan Pakdemirli: "(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: '(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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