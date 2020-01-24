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Bakan Pakdemirli: "(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:38 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz."
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