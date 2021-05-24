Bakan Pakdemirli, Hatay'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Allah'a bin şükür olsun ki kuraklıktan dolayı herhangi ne bir kıtlığımız olacak ne de herhangi bir üründe eksikliğimiz olacak, bununla ilgili tüm tedbirlerimizi başta Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık ve bu işi yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

Pakdemirli, Hatay ziyaretleri kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde üretici birlikleri ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Tarım kenti Hatay'a katma değeri arttıracak işler yapmaları gerektiğini belirten Pakdemirli, "Bizim için, Bakanlık için en önemlisi de Devlet Su İşleri yatırımlarını arttırmamız gerekiyordu. Son 3 yılda da 1,5 milyar liranın üzerinde Hatay'a ciddi bir yatırım yaptık." dedi.

Kovid-19 sürecinde Türkiye'de önemli bir problem olmadığını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İnşallah da bundan sonra da olmayacak. İşte eylülden sonra da inşallah bu aşı meselesinin hallolmasıyla da hayatımızı tamamen normale çevirmiş olacağız. Bu dönemde bazı yönlerimizde eksiklik, bazı yönlerimizde fazlalıklar yaşadık. Bunların sıkıntılarını hep beraber çektik ve kısa bir süre daha belki bazı sıkıntılar çekmeye de devam edeceğiz ama genel itibarıyla da tarımda çok önemli bir problem kalmamıştır."

Kovid-19 sürecinde Bakanlık olarak normalde çalıştıklarının yüzde 50, belki yüzde 100 daha fazla çalıştıklarını kaydeden Pakdemirli, bütün gayelerinin hem üreticinin nefes alması hem de tüketicinin ulaşılır bir şekilde, iyi kalitedeki ürünlere ulaşabilmeleri olduğunu söyledi.

Pakdemirli, geçen yıl Kovid-19'a rağmen Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü, tarım sektöründeki büyümenin de yüzde 4,8 olduğunu aktardı.

Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu da kırdıklarını belirten Pakdemirli, 126 milyon ton bitkisel üretim yaptıklarını anlattı.

Bu yıl üretimin bir miktar etkileneceğini ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuraklığımız var, ister istemez bu kuraklıktan etkileneceğiz ama bundan minimum derecede etkilenmenin yollarını arıyoruz ve bundan etkilenenleri de nasıl TARSİM haricinde daha fazla koruyabiliriz, bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. İl ve ilçelerde hasar tespitlerimiz de sürüyor ama Allah'a bin şükür olsun ki kuraklıktan dolayı herhangi ne bir kıtlığımız olacak ne de herhangi bir üründe eksikliğimiz olacak bununla ilgili tüm tedbirlerimizi başta Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık ve bu işi yönetmeye devam edeceğiz."

Pakdemirli, çiftçiyi ve üreticiyi hiçbir zaman mağdur etmediklerini ve etmeyeceklerini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretici dostu fiyatları açıkladığını hatırlatan Pakdemirli, "İnanın muhalefet partileri dahi bu fiyatları beklemiyordu ama Türkiye'nin gerçeklerine uyan ve çiftçimizi sürdürülebilir bir şekilde üretime teşvik edecek rakamlar buydu." sözlerini kullandı.

Pakdemirli, Hatay'a 19 yılda 10.3 milyar lira destek verdiklerinin de altını çizdi.

Son 3 yılda ormancılık faaliyetleri kapsamında 14 milyon fidan diktiklerini aktaran Pakdemirli, "3 bal ormanı, 2 mesire yeri yaptık 8 milyon ORKÖY desteği ve son 3 yılda aslında en başında söylediğim gibi 1,5 milyarı geçen bir destekle Hatay'ın ekonomisine 2 baraj ve 2 içme suyu tesisi ve bir sulama tesisi iletim hattı ve 8 taşkın koruma tesisinin de devreye aldık. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde Devlet Su İşleri yatırımlarımıza devam ediyor olacağız." diye konuştu.

Bitkisel üretimde farklı konularda 9 yeni proje başlayacaklarını aktaran Pakdemirli, IPARD kapsamında LEADER yani Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulamasıyla 4 ilçede kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak dernek statüsünde yerel eylem gruplarının kuruluşunu destekleyeceklerini ve bunların her birine 2'şer milyon lira hibe ödemesi planladıklarını kaydetti.

Hayvancılık özelinde de küçük aile işletmelerine yönelik yüzde 40 hibeli düve desteği projesine başvuran tüm yetiştiricileri destekleyeceklerini belirten Pakdemirli, toplam burada da en az 1,5 milyon lira hibe ödeyeceklerini söyledi.

Pakdemirli, 2021 yılı için büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının 21 Mayıs'ta yayınlandığını hatırlatarak, Hataylı yetiştiricilerin bu hibelerden faydalanacağını ifade etti.

Sulamayla ilgili de toplam 21 projeye 2,8 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Pakdemirli, Antakya Ceylanlı ve Serinyol yer altı barajlarına mayıs ayı itibarıyla tamamladıklarını, Mustafa Kemal Paşa Göleti'ni bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Pakdemirli, 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Reyhanlı Barajı sulaması ikinci kısım inşaat çalışmalarına başlandığını, bu yıl üç sulama projelerinin de inşaatına da başlayacaklarını, Hatay'da 12 tesisinin inşaat ihalelerini bu yıl içerisinde yapacaklarını belirtti.

Ormancılıkla ilgili açıklamalarına geçmeden önce su konusuna değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Hakikaten Recep Tayyip Erdoğan'ın bir davası, bir savaşı var. O savaş bozkırla yeşilin savaşı.Anadolu köylüsü mahsul olmadığı zaman kuraklık olduğu zaman hem kendi aç hem de hayvanı açtır ama Allah'a bin şükür olsun ki 275 barajımıza, Sayın Cumhurbaşkanımız 675 baraj daha ekledi. Onun sayesinde bunları, bu yatırımları yaptık. Son 20 senede 600'ün üzerinde barajla işte zaman zaman yaşadığımız meteorolojik kuraklıkları, tarımsal kuraklığa çevirmedik. Yani suyumuz bir kenarda varsa hava yağmasa da o suyla tarlanızı suluyorsunuz, ürününüzü hasadınızı yapıyorsunuz. Bu dava bizim davamız, bu davada da hep sizler bizim yanımızda oldunuz. Bu sebepten size bütün yaptığımız, yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımları saymak istedim."

Pakdemirli, ormancılıkta 2021'de Hatay'da 15 milyon lira yatırım yapacaklarını, 1,7 milyon fidan dikeceklerini ve 5 milyon fidan üreteceklerini, 3 mesire yeri tesis edeceklerini, 1,6 milyon lira ORKÖY desteği sağlayacaklarını söyledi.

Toplam 4,7 milyon lira yatırımla Mustafa Kemal Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini geçen yıl hizmete aldıklarını kaydeden Pakdemirli, Belen Geçidi Tabiat Parkı alan düzenleme çalışmalarını bu yıl tamamlayacaklarını, Hassa ilçesinde 600 kınalı kekliğin salımı yapacaklarını belirtti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Hataylı firmaların yıllık yaş sebze meyve ihracatının 500 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Bu rakamın büyük olduğunun altını çizen Doğan, "Bu rakam, Türkiye'de, Hatay'ın ürettiğini gösteren bir rakam." dedi.

Vali Doğan, Bakan Pakdemirli'ye ayrıca Hatay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.