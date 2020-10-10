Son dakika: Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine yayılan orman yangınını havadan inceledi.

Bakan Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'ndan helikoptere binen Pakdemirli, yanan bölgelerle söndürme ve soğutma çalışması yapılan alanları inceledi.

Pakdemirli, daha sonra helikopterin iniş yaptığı Arsuz'daki Karahüseyinli İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen yetkililerden bilgi aldı.