Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti - Son Dakika

Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti

24.05.2021 15:33
Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hatay'da yaklaşık 5 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hatay'da yaklaşık 5 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. 4 bin 750 fidan daha dikerek 6 milyon fidan dikmiş olacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli Hatay'ın Belen ilçesinde 2020 yılında orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikme etkinliğinde yaptığı açıklamada, Mersin'de çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, ayrıca Antalya'daki orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yanan ormanların imara açılmadığını, ağaçlandırıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "İçinde bulunduğumuz saha Belen yangın sahası. Burada 9 Ekim'de yangın başlamış ve ekiplerimiz 5 dakika içerisinde müdahale etmiş ve 54 saat sürmüştü. Türkiye'nin her tarafında yangınla mücadelede varız. Hem de yeşilliğin arttırılması ile ilgili mücadelede de varız. Her zaman yangından sonra speküle edilerek imar açılacak gibi söylemler oluyor. Anayasada bu madde var, yangından sonra ağaçlandırmak zorundadır diye. Burada da hemen çalışmalara başladık ve yüzde 50 oranında fidan dikimini tamamladık, 650 binin üzerinde fidan diktik. Sonbaharda 550 bin fidan daha dikerek 1 milyon 200 bin fidan dikmiş olacağız. Hatay'da yaklaşık 5 bin hektar orman zarar gördü. 4 bin 750 fidan daha dikerek 6 milyon fidan dikmiş olacağız" dedi.

Daha yangın sezonu açılmadan Hatay'da 38 hektar alanın bu yıl yangınlardan zarar gördüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Yeni teknolojiler, yeni uçaklar ile mücadele ediyoruz. Geçen yıl 1 İHA'mız varken bu yıl ise 4 İHA'mız var. Bu yıl toplantı yapacağız ama insansız helikopterlerle sahada mücadele ettiğimizi göreceksiniz. Yani biz yangın sezonuna tabii ki hazırlıklıyız ama en önemlisi, çıkan yangın sayısının hem güvenlik kuvvetlerimiz hem vatandaşlarımız tarafından en minimumda tutulacak şekilde tedbirlerin alınmasının çok önemli olduğunu söylüyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli, muhtarlara su tankerlerinin teslimini yaptı. Ardından ise sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi. - HATAY

Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti
Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti
Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti
Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti
Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti
Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti

Bekir Pakdemirli, Antalya, Yangın, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli Hatay'daki yanan alanda fidan dikti - Son Dakika


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