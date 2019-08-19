Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi
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Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi

1 saat önce

Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını incelediİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
İlçeye bağlı Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı. Bakan Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi.
Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli'nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
Bekir Pakdemirli, Karabağlar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:56 Kaynak: İHA
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