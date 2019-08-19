Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi
1 saat önce
Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını incelediİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:56 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
İlçeye bağlı Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı. Bakan Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi.
Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli'nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı Bodrum'da yangın kontrol altında, Milas'ta çalışmalar devam ediyor