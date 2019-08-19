Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi
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Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi. İlçeye bağlı Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı. Bakan Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi. Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli'nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
(İHA)
Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
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