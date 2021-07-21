Bakan Pakdemirli "hayalet ağlar"a dikkati çekmek için dalış gerçekleştirdi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dalışı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağları kesmesi ve yukarı taşıması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan, "hayalet ağ" olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel bir dalış gerçekleştirdi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.