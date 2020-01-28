Bakan Pakdemirli: "Hayvanlara işkence yapanlara cezalar artacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Hayvanlara işkence yapanlara cezalar artacak' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Hayvanlara işkence yapanlara cezalar artacak"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hazırlıkları süren yeni yasal düzenlemeyle hayvanlara işkence yapanlara ve kötü davrananlara yönelik cezai yaptırımların artırılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hazırlıkları süren yeni yasal düzenlemeyle hayvanlara işkence yapanlara ve kötü davrananlara yönelik cezai yaptırımların artırılacağını bildirdi.

Pakdemirli, AA muhabirine, hayvan haklarına ilişkin yasa teklifinin ilgili bakanlıkların görüşlerinin tamamlanmasıyla Meclise sevk edileceğini söyledi.

Tarım ve Orman, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının yasa teklifine yönelik çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Pakdemirli, hayvan haklarına ilişkin Mecliste bir araştırma komisyonunun da çalışmalar yürüterek raporunu sunduğuna dikkati çekti.

Pakdemirli, bu çerçevede hazırlanan düzenlemenin yılın ilk çeyreğinde Meclisten çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, "Tabii ki hayvanlara işkence yapanlara, kötü davrananlara cezai yaptırımlar artacak. Ben eminim ki hayvan hakları konusunda hassas olan vatandaşlarımızın gönüllerine su serpecek bir yasa olacak." dedi.

Yasa teklifi taslağında son rötuşlar yapılıyor

Öte yandan Meclise sunulması beklenen "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun Değişikliği Teklifi" taslağında son rötuşlar yapılıyor.

Üzerinde değerlendirmelerin sürdüğü taslakla hayvanlara işkence etmek, kasten öldürmek, dövüştürmek, onlarla cinsel ilişkide bulunmak, nesli tehlike altındaki hayvanları öldürmek ve bir hayvanın neslini yok etmek fiillerinin "kabahat" kapsamından çıkarılması ve "suç" kapsamına alınması öngörülüyor.

Böylece, hayvanlara işkenceye, acımasızca ve zalimce muameleye 6 aydan 3 yıla kadar, kasten öldürmeye 6 aydan 4 yıla kadar, dövüştürenlere 3 aydan 2 yıla kadar, nesli tehlike altında olan bir hayvanı öldürene 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvanın neslini yok edenlere 5 yıldan 10 yıla kadar, cinsel ilişkide bulunanlara 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Söz konusu suçların adli para cezasına çevrilmesinin ve ertelenmesinin önüne geçilmesi de düzenlemede yer alıyor.

Bakan Pakdemirli: Hayvanlara işkence yapanlara cezalar artacak

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:24:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: "Hayvanlara işkence yapanlara cezalar artacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]