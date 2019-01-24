Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız
12 dakika önce
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
TRAFİK TABELASINA BAĞLANIP TERK EDİLEN KÖPEK VİCDANLARI SIZLATTI
Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda trafik tabelasına bağlanarak terk edilmiş bir köpek görenlerin vicdanını sızlattı. Belediye ekiplerinin kurtardığı köpek rehabilitasyon merkezine götürüldü.
260 BİN ÜRETİCİYE 255 MİLYON LİRA ÖDENECEK
Pakdemirli açıklamalarının devamında şunları söyledi:
Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:51 Kaynak: AA
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