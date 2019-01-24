Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

TRAFİK TABELASINA BAĞLANIP TERK EDİLEN KÖPEK VİCDANLARI SIZLATTI

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda trafik tabelasına bağlanarak terk edilmiş bir köpek görenlerin vicdanını sızlattı. Belediye ekiplerinin kurtardığı köpek rehabilitasyon merkezine götürüldü.

260 BİN ÜRETİCİYE 255 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Pakdemirli açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek.