Son dakika haber | Bakan Pakdemirli Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarını doğa ile buluşturdu - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarını doğa ile buluşturdu

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çamkoru Tabiat Parkı'nda Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarını ve biyolojik çeşitliliği desteklemek maksadıyla üretimi yapılan keklik ve sülünleri doğaya bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çamkoru Tabiat Parkı'nda Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarını ve biyolojik çeşitliliği desteklemek maksadıyla üretimi yapılan keklik ve sülünleri doğaya bıraktı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Ankara'da Çamkoru Tabiat Parkı'nda tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarını doğa ile buluşturan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu anlamlı günde Bakanlık olarak hayvanlara ne yapsak azdır. Bakımevlerine yüzde 40 oranında destek veriyoruz. Yani şöyle ki, herhangi bir belediye bakım evi yapacağı zaman biz yüzde 40 destek veriyoruz. Bugüne kadar da 70 yerel yönetim için de kabaca 36 milyon TL, ama bunu da bugünkü değerlere çekecek olursak kabaca 100 milyon lira bir desteğimiz oldu bugüne kadar. Kısırlaştırma çalışmaları için de belediyelere hayvan başına 65 lira destek veriyoruz. Bugüne kadar da 16 milyon lira civarında bir destek var. Bunu da bugünkü değerlere çekecek olursak 3 misli oranında bir destek var. 2012'den bu yana kadar da 30 binin üzerinde hayvan tedavi ve rehabilite edilerek doğaya bırakıldı. Yaban hayatını tabi ki 3 bin civarında fotokapanla Türkiye'de izliyoruz ve bu fotokapanlarla ilgili sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Gelişen yeni teknolojileri takip ediyoruz ve eskiden bunlardan canlı yayın almak mümkün değilken şimdi canlı yayın alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"2013 İLE 2020 YILLARI ARASINDA 3 BİN 200 YABAN HAYVANINI ÜRETEREK DOĞAL POPÜLASYONU DESTEKLEDİK"

Doğayı ve yaban hayvanlarını korumaya özen gösterdiklerini, bu kapsamda da bir dizi çalışma yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Geçen yıl, yani bu kış sezonunda yaban hayatını korumak maksadı ile özellikle kışın çetin şartlarında yeterli besin maddesi bulamayan yaban hayvanlarımız için 554 ton yemi doğaya bıraktık. Bu sene de en az bin ton sahaya yem bırakmak istiyoruz. Burada 12 adet memeli hayvan üretim merkezimiz var ve yaban koyunu, ceylan, kızıl geyik gibi türleri üretiyoruz ve 2013 ile 2020 arasında da 3 bin 200 yaban hayvanını üreterek doğal popülasyonu da destekledik. 8 kanatlı hayvan üretim merkezimizde de 2020 yılında 107 bin kekliği doğaya salmış bulunuyoruz. 3 adet de alabalık üretim merkezimiz var, burada da 2020 yılında 4 buçuk milyona yakın alabalığı doğaya salmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR DOĞAYLA BULUŞURKEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Çamkoru Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, tedavileri tamamlanan hayvanlardan şahin, doğan, sincap ve çakal rehabilitasyon sürecinin de tamamlanmasının ardından doğa ile buluşturuldu. Ayrıca üretim tesislerinde yaban hayatında biyolojik popülasyonu desteklemek amacıyla üretilen keklik ve sülün kuşları da doğayla buluştu. Bakan Pakdemirli'nin bizzat doğaya saldığı hayvanlar doğal yaşam alanına kavuşurken renkli görüntüler oluştu. Yaban hayatına kavuşmayı dört gözle bekleyen bir kızıl sincap, Bakan Pakdemirli'nin ekip arkadaşlarının omzuna çıktı. O anlar da neşeli görüntülere sahne oldu.

-İHA-

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarını doğa ile buluşturdu
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarını doğa ile buluşturdu
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarını doğa ile buluşturdu
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarını doğa ile buluşturdu
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarını doğa ile buluşturdu

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Bakan Pakdemirli Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarını doğa ile buluşturdu - Son Dakika

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