Bakan Pakdemirli: "Her şey üretici için" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Her şey üretici için"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptıkları her şeyin üretici için olduğunu ve borsaların derinleşmesiyle ilgili ışıkların umut verici olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptıkları her şeyin üretici için olduğunu ve borsaların derinleşmesiyle ilgili ışıkların umut verici olduğunu söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek gong törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, "Hasat günü üretici cebindeki parayı harcamak zorunda kalırsa, hasadının tamamını harcamalarına vermek zorunda kalırsa ne yazık ki tam anlamıyla ürününün değerini almamış demektir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum; lisanslı depoculuk, görevli ihtisas borsaları. Bu borsalardaki derinleşme üreticilerimize, finansman piyasalarına ulaşımı getiriyor. Lisanslı depoya ürünü teslim eden üreticimiz cebine ELÜS'ünü (Elektronik Ürün Senedi) alıyor. ELÜS'üyle Ziraat Bankasından faizsiz kredisini kullanıyor, ihtiyaçlarını gideriyor ve bu zincir halinde devam ediyor" dedi.


"Borsaların derinleşmesiyle ilgili ışıklar umut verici"


2. Abdülhamit'in her işte yer aldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Ulaşımda Abdülhamit Han, var. Hakikaten vizyonlu projelerin hepsinde bir şekilde onun imzası var. Burada borsaların değişmesi, gelişmesi üreticiler anlamında son derece önemlidir. Tabi ki eksiklerimiz var. Mesela ürünleri kalitelerine göre tasnif etmemiz ve aslında burada yapacağımız çok iş var. Ama gelişmiş ülkelere bakıyorum; iki ya da üç yüz yıllık borsalarda artık gelir garantili sigortalar çıkıyor. Üretici ürününü daha toprakla kavuşturmadan 1 sene sonra kaç paraya satacağını biliyor ve bununla ilgili bir sigorta alıyor ve hiçbir zaman etkilenmemiş oluyor. Geliri de garantili, sadece ürün ve mahsul miktarını değil gelir garantili. Bunlar Türkiye için de hayal değil. Bakan olur olmaz biz bu çalışmaları yaptık sadece tek eksiğimiz Türkiye'deki borsaların yeterince derinleşmesi. Burada da hakikaten Konya iyi performans gösteriyor. Burada borsaların derinleşmesiyle ilgili ışıklar umut verici. Türkiye'de Cumhurbaşkanımız sayesinde 5.7 milyon tonluk bir lisanslı depolama kapasitesi oldu ki bunun yaklaşık yüzde 20'si 1.2 milyon ton ile Konya'nın" dedi.


"35 tane lisanslı depomuz var"


35 tane lisanslı depoları olduğunu kaydeden Bakan Bekir Pakdemirli, "Borsalarımız, üreticimiz, lisanslı depomuz, üreticimizdeki en üst karla buradaki işlemlerle üreticimiz tamamen finansal piyasalara kavuşmuş olacak ve böylelikle asla üretici alın terinin karşılığını tam anlamıyla almış olacak. O yüzden borsalarımızın gelişmesi son derece önemli. Ben Konya Borsamıza teşekkür ediyorum. Bu konuda gerçekten özgün bir rol oynuyorlar. İnşallah tüm Türkiye'de sadece hububat değil diğer ürünlerin de borsalaştığı, ticaretinin yapıldığı durama gelir. Aslında bunun öncülüğünü de biz yaptık, dijital tarım pazarını oluşturduk. Sebzeden meyve kadar ürünlerin aynen borsa gibi ticaretinin sağlanması ve piyasalarda bunun işlem görmesi sağlanabilecek. İnşallah bununla ilgili de tohumları toprağa attık" ifadelerini kullandı.


Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise, kuruldukları günden bu yana güvenilirlikten dolayı borsanın işlem hacminin artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Çevik, insanlığın ilk yerleşim yerleri arasındaki Çatalhöyük'ten bu yana tahıl kullanımı ve üretiminin devam ettiğini belirterek, Ticaret Borsası'nın geneldeki işlem hacminin 16 milyar lira civarında olduğunu kaydetti.


Bakan Bekir Pakdemirli daha sonra sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen 'Konya Söz Sizde' programına katıldı. - KONYA

Bekir Pakdemirli, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: 'Her şey üretici için' - Son Dakika

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