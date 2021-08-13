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Bakan Pakdemirli: "252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz"

13.08.2021 14:47
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarının ağaçlandırma dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını belirterek, "Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarının ağaçlandırma dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını belirterek, "Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son 19 yılda, geçmiş 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduğunu bildirdi.

Mümkün olan en kısa sürede yanan alanların yeniden yeşillendirileceğini vurgulayan Pakdemirli, "Anayasa'nın 169'uncu maddesi, 'Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.' der. Bu madde uyarınca, yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz. Bu konuda kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Ağaçlandırmada arazi yapısına göre 3 yöntem uygulanacak"

Bakan Pakdemirli, yanan alanların 3 yöntemle yeniden yeşillendirileceğine işaret ederek, planlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yangınlar soğutulduktan sonra yanan odun emvali sahadan çıkarılacaktır. Ardından detaylı bir arazi etüdü yapılacak ve bu alanların hangi yöntemlerle yeşillendirileceği netleşecek. Ağaçlandırma, doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak. Ağaçlandırmada arazi yapısına göre 3 yöntem uygulanacak. Birincisi, özellikle yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve bu alanların doğal haliyle kendini yenilemesi beklenecek. Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. İkinci yöntemde, yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğine müteakip bu tohumların çimlenmesi beklenecek, çimlenme sonucunda elde edilen fidanlar ile bu alanların da yeşillendirilmesi sağlanmış olacak. Üçüncü yöntemde ise doğal haline bırakılsa da eski haline kavuşamayacak alanlar da saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacak ve ilk yağmurların ardından hızlıca fidan dikimine başlanacak. Bu dikimlerin de kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz."

Türkiye'nin yanan alanlar başta olmak üzere, yapılacak bütün ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetleri için 500 milyon adet fidan üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış 137 adet orman fidanlığında her yıl ortalama 300 milyon adet fidan üretimi yapılmaktadır. 2021 yılı için de fidanlıklarımızda dikilmeye hazır 273 milyon adet fidanımız mevcuttur. Ayrıca tohum stok merkezlerimizde de yaklaşık 3 milyar tohumumuz vardır." ifadelerini kullandı.

"Meyveli orman ağacı türleri ile de ağaçlandırma yapılacak"

Pakdemirli, yanan alanların 3-5 yıl içinde tamamen yeşil bir örtüye dönüşmesinin sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yapılacak ağaçlandırmalarda ıslah edilmiş bireylerden elde edilmiş nitelikli tohumlardan üretilen fidanlar kullanılacak. Geçmişte kızılçam ağaçlarının 40-50 yılda geldiği çap ve boy miktarına 25-30 yıl gibi daha kısa bir sürede ulaşması sağlanacak. Yangınlarda sadece bitkiler yok olmadı, yaban hayatı da olumsuz etkilendi. Buralarda yapılacak ağaçlandırmada yeni ormanlar oluştururken yaban hayatı da düşünülerek meyveli orman ağacı türleriyle de ağaçlandırma yapılacak."

Akdeniz ekosisteminin kendi doğal yapısı gereği yanan bölgelerde kızılçam ormanları ve maki bitki formasyonundaki ağaçların olduğunu anımsatan Pakdemirli, yeni ormanlar kurulurken türlerin değiştirilmeyeceğini ancak tamamı kızılçam ağaçlarıyla da ağaçlandırılmayacağını bildirdi.

Pakdemirli, yeni alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda asgari yüzde 30 oranında yangına dirençli, aylantus, keçiboynuzu, gladiçya, dişbudak, defne, alıç, meşe gibi yapraklı orman ağacı türleri de kullanılacağına dikkati çekerek, "Yapılacak yeni ağaçlandırmalarda yangın emniyet şeritleri oluşturulacak. Bu şeritler daha da geniş tutularak gerektiğinde 60-80 metreye kadar çıkarılacak. Bu şeritler etrafında da bantlar halinde servi gibi yangına dirençli türlerle ağaçlandırma yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli: 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz

Bekir Pakdemirli, Geleceğe Nefes, Türkiye, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: '252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz' - Son Dakika


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