Bakan Pakdemirli: Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor

05.11.2020 12:16
Bakan Pakdemirli: Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Günlük israf edilen ekmek miktarı 4,9 milyon adet. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'si kayıp. Hizmet sektöründe; işletme başı yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israf ediliyor.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Günlük israf edilen ekmek miktarı 4,9 milyon adet. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'si kayıp. Hizmet sektöründe; işletme başı yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israf ediliyor. Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Tarım Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri ele alındı. Bakan Pakdemirli, bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. Pakdemirli, Türkiye'yi tarım ve orman alanında daha güçlü bir noktaya taşımak adına, var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Türkiye'nin kalkınması ve milletin ferahı adına 2021 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı su ve sulamada hamle yılı olarak kurguladıklarını anlatan Bakan Pakdemirli, "Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse; o devlet için tarımsal üretim de o nispette öneme sahiptir. Yaşadığımız pandemi süreci de bizi haklı çıkarmıştır" diye konuştu.

'GIDA ARZI İLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMADIK'Bakan Pakdemirli, devlet olarak salgının etkilerini en aza indirmek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Aldığımız tedbir ve önlemlerle, pandemi sürecinde, gıda arzı ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Fiyat artışlarının yaşanmaması için takiplerimizi devam ettirdik. Çiftçilerimizi ve mevsimlik tarım işçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tuttuk. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-devlet üzerinden yapılmasına imkan sağladık. Gübre, tohum, ilaç, yem vb. tarımsal girdilerin; üretim, erişim ve dağıtımı kesintisiz devam etti. Tarımsal desteklerin son başvuru tarihlerini uzattık" ifadelerini kullandı. 'HER YIL 18,8 MİLYON TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR'Pakdemirli, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, ülke nüfusunun da tahmini 100 milyonun üzerinde olacağını söyleyerek, gıda ihtiyacını karşılamak için bugüne oranla yüzde 60 daha fazla gıda üretmeleri gerektiğine dikkat çekti. Pakdemirli, dünyada her 9 insandan 1'inin açlıkla karşı karşıya ve üretilen gıdanın her yıl üçte birinin, yani 1,3 milyar tonunun israfa gittiğine işaret ederek, "Maalesef ülkemizde de durum pek iç açıcı değil. Günlük israf edilen ekmek miktarı 4,9 milyon adet. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'si kayıp. Hizmet sektöründe; işletme başı yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israf ediliyor. Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor" dedi.GIDA ve KONTROLTürkiye'de tarladan sofraya güvenilir gıda anlayışıyla, tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Ülke genelinde, risk esaslı olarak yürüttüğümüz denetim ve kontrollerde; 2019 yılında 1,2 milyon gıda denetimi, 2020 Ekim ayı itibarıyla da 1,1 milyon gıda denetimi yapmış olup, denetimlerimize devam etmekteyiz. Özellikle pandemi sürecinde de kontrollerimizi daha da artırdık. Sağlıksız gıda üreten, gıdada taklit veya tağşiş yapan gıda firmalarını kamuoyuna ifşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.ÇİFTÇİYE 200 MİLYON TL SULAMA HİBE DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, 2021 yılı hedeflerine ilişkin "Mera, yaylak ve kışlakların tespitlerini tamamlayacağız. 2,5 milyon dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projelerini yapacağız. 2021 yılında çiftçilerimize yaklaşık 200 milyon liralık bireysel sulama hibe desteği yapmayı planlıyoruz. 2021-2025 yılları arası 4'üncü dönem kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine yönelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde yüzde 50 hibeli 500 milyon liralara varan hibe desteği vermeyi hedefliyoruz. 'Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi'ni 81 ilde uygulamaya koymayı ve 200 milyon lira hibe desteği vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Bekir Pakdemirli, Türkiye, Tarım, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor - Son Dakika


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