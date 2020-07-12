Bakan Pakdemirli, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan izledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan izledi. Yangın kontrol altına alınırken 3 kişinin de olayla ilgili gözaltına alındığı belirtildi.
Heybeliada'da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.07'de iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edildi. Ayriyeten yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını söndürme çalışmalarını havadan izledi.
Öte yandan yangın kontrol altına alınırken 3 kişinin de olayla ilgili olarak gözaltına alındığı aktarıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:27 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Pakdemirli, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi - Son Dakika
Son Dakika 00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı