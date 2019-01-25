Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Hortumdan 8 İlçe Etkilendi"

Bakan Pakdemirli: "Hortumdan 8 İlçe Etkilendi"

52 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen aracın içerisinde bulunamayan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli:
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen aracın içerisinde bulunamayan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Birazdan incelemelere gideceğiz. 8 ilçe etkilenmiş. Finike ve Kumluca daha fazla etkilenmiş" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise beraberinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte bölgede incelemeler yaptı.

Ablasını böyle bir afette kaybettiğini söyleyen Pakdemirli, "Gelen selle aracıyla beraber derenin içerisinde çakıldı. Biz aşağı yukarı 2 kilometre ileride günler sonra yırtıcı hayvanların parçalandığı bir şekilde bulduk" dedi.

Arama ekiplerinin devletin tüm imkanlarını kullanarak Buse Acar'a ulaşmaya çalıştığını ifade eden Pakdemirli, "İnşallah canlı ulaşırız. Sağlığına kavuşur şekilde ulaşırız. Birazdan incelemelere gideceğiz. 8 ilçe etkilenmiş. Finike ve Kumluca daha fazla etkilenmiş" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin Kumluca ilçesinde afet bölgesindeki incelemeleri devam ediyor. Bakan Pakdemirli Kumluca'nın ardından hortumun vurduğu diğer ilçe olan Finike'ye geçecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

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