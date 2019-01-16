Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tarafından Ipard Kapsamında İşbirliği Protokolü...

Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tarafından Ipard Kapsamında İşbirliği Protokolü...

1 saat önce

Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Bekir Pakdemirli, Politika
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