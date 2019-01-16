Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tarafından Ipard Kapsamında İşbirliği Protokolü...

Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı



ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

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