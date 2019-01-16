Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tarafından Ipard Kapsamında İşbirliği Protokolü...
1 saat önce
Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.
Bakan Pakdemirli ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu tarafından IPARD kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:22 Kaynak: İHA
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