Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak.

7 saat önce

Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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