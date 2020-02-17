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Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak.
7 saat önce
Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak."
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