Üye Girişi
BAKAN PAKDEMİRLİ, İMAMOĞLU SULAMA PROJESİ'NİN 4'NCÜ KISMINI İNCELEDİ - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ, İMAMOĞLU SULAMA PROJESİ'NİN 4'NCÜ KISMINI İNCELEDİ

01.10.2021 00:44
BAKAN PAKDEMİRLİ, İMAMOĞLU SULAMA PROJESİ'NİN 4'NCÜ KISMINI İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4. kısmında incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4. kısmında incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, incelemeleri öncesi proje alanında yaptığı açıklamada, İmamoğlu Sulama Projesi'nin Adana çiftçisi ve üreticisi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Proje sayesinde 110 bin hektarlık alanın sulanacağını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerini ilgilendiren bu projemizin su kaynağı Yedigöze Barajı. Seyhan Nehri üzerinde olan bu projemiz, toplam 110 bin hektar alanı kapsayacak. Şu ana kadar 25 bin hektarını bitirdik, 26 bin hektarında şu an inşaat devam ediyor, 19 bin hektarla ilgili de çok kısa bir süre içinde ihaleye çıkıyoruz. Önümüzde daha 40 bin hektarlık proje alanı var. "

Pakdemirli, proje kapsamında 110 bin kişinin istihdam edileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Projenin toplam maliyetinin 4 milyar lira olduğunu, bu tutarın üçte biri kadar harcama yapıldığını ifade eden Pakdemirli, kalan kısım için de ödenek ayırdıklarını ve en kısa sürede projeyi bitireceklerini söyledi.

İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4'üncü kısmının yaklaşık 27 bin hektarlık bir alan olduğunu belirten Pakdemirli, "Yani aşağı yukarı dörtte birini kapsıyor. 2021 öncesi bunun dörtte biri yani 6 bin 200 hektarlık bir alan sulamaya hazır hale getirildi. 2021 yılında da yine 10 bin hektar daha alanı sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bu ay itibarıyla da yine 4 bin 800 hektar daha alan sulamaya hazır. Burada da en az 300 milyon lira zirai gelir artışı ve 26 bin kişiye ek istihdam olacak bu proje, Bakanlığımız, Devlet Su İşleri için takip ettiğimiz çok önemli projelerden bir tanesi. Burası da bu yılın maliyetleriyle 535 milyon liraya mal olacak bir proje. " dedi.

Pakdemirli, inşaat maliyeti yaklaşık 11 milyar lira olan Aşağı Seyhan Ovası sulama projelerinin rehabilitasyonuna da değinerek, "Seyhan Barajı'ndan sulanmakta olan tarım arazilerinin basınçlı boru şebekesine çevrilmesi işinin planlanması çalışmaları tamamlanarak 2021 yılı içinde, yani bu yıl aralık ayı bitmeden bu işin de proje ihalesine çıkacağımızı tekrar duyurmak istiyorum. " diye konuştu.

Açıklamasının ardından sahada incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, iş makinesine binerek sulama borusunu kazılan alana yerleştirdi. Bakan Pakdemirli, işçilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
500

Bekir Pakdemirli, İmamoğlu, İnşaat, Seyhan, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BAKAN PAKDEMİRLİ, İMAMOĞLU SULAMA PROJESİ'NİN 4'NCÜ KISMINI İNCELEDİ - Son Dakika


ABD'den çok tartışılacak Kazakistan yorumu: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD'den çok tartışılacak Kazakistan yorumu: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
23:20
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
00:22 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz atandı
00:07 Kavgada kalabalığın üzerine beslediği pitbullu saldı! 3 kişinin yaralandığı olay anbean kamerada
00:07 Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi! İşte o isim
00:01 Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
23:49 Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı
23:43 Oyuncu Elif Karagöz Milyoner'de dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
23:31 Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde
23:27 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı!
23:01 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
22:44 Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen yorumu: Bunun dünyada benzeri yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 02:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ, İMAMOĞLU SULAMA PROJESİ'NİN 4'NCÜ KISMINI İNCELEDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement