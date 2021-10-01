BAKAN PAKDEMİRLİ, İMAMOĞLU SULAMA PROJESİ'NİN 4'NCÜ KISMINI İNCELEDİ - Son Dakika
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BAKAN PAKDEMİRLİ, İMAMOĞLU SULAMA PROJESİ'NİN 4'NCÜ KISMINI İNCELEDİ

Son Güncelleme: 01.10.2021 12:53

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4. kısmında incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4. kısmında incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, incelemeleri öncesi proje alanında yaptığı açıklamada, İmamoğlu Sulama Projesi'nin Adana çiftçisi ve üreticisi için son derece önemli olduğunu söyledi. Proje sayesinde 110 bin hektarlık alanın sulanacağını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: "İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerini ilgilendiren bu projemizin su kaynağı Yedigöze Barajı. Seyhan Nehri üzerinde olan bu projemiz, toplam 110 bin hektar alanı kapsayacak. Şu ana kadar 25 bin hektarını bitirdik, 26 bin hektarında şu an inşaat devam ediyor, 19 bin hektarla ilgili de çok kısa bir süre içinde ihaleye çıkıyoruz. Önümüzde daha 40 bin hektarlık proje alanı var. "Pakdemirli, proje kapsamında 110 bin kişinin istihdam edileceğini düşündüklerini dile getirdi. Projenin toplam maliyetinin 4 milyar lira olduğunu, bu tutarın üçte biri kadar harcama yapıldığını ifade eden Pakdemirli, kalan kısım için de ödenek ayırdıklarını ve en kısa sürede projeyi bitireceklerini söyledi. İmamoğlu Sulama Projesi'nin 4'üncü kısmının yaklaşık 27 bin hektarlık bir alan olduğunu belirten Pakdemirli, "Yani aşağı yukarı dörtte birini kapsıyor. 2021 öncesi bunun dörtte biri yani 6 bin 200 hektarlık bir alan sulamaya hazır hale getirildi. 2021 yılında da yine 10 bin hektar daha alanı sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bu ay itibarıyla da yine 4 bin 800 hektar daha alan sulamaya hazır. Burada da en az 300 milyon lira zirai gelir artışı ve 26 bin kişiye ek istihdam olacak bu proje, Bakanlığımız, Devlet Su İşleri için takip ettiğimiz çok önemli projelerden bir tanesi. Burası da bu yılın maliyetleriyle 535 milyon liraya mal olacak bir proje. " dedi. Pakdemirli, inşaat maliyeti yaklaşık 11 milyar lira olan Aşağı Seyhan Ovası sulama projelerinin rehabilitasyonuna da değinerek, "Seyhan Barajı'ndan sulanmakta olan tarım arazilerinin basınçlı boru şebekesine çevrilmesi işinin planlanması çalışmaları tamamlanarak 2021 yılı içinde, yani bu yıl aralık ayı bitmeden bu işin de proje ihalesine çıkacağımızı tekrar duyurmak istiyorum. " diye konuştu. Açıklamasının ardından sahada incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, iş makinesine binerek sulama borusunu kazılan alana yerleştirdi. Bakan Pakdemirli, işçilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum BAKAN PAKDEMİRLİ, İMAMOĞLU SULAMA PROJESİ'NİN 4'NCÜ KISMINI İNCELEDİ - Son Dakika


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