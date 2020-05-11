Bakan Pakdemirli: 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi. Pakdemirli, "Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık. IPARD destekleri ile bir yandan Avrupa Birliği (AB) standartlarında, rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklerken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendiriyoruz. Böylece kırsaldaki kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

'TOPLAMDA 1.2 MİLYAR TL HİBE DESTEĞİ'

Bu çağrı kapsamında 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' ile ' Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' sektörlerinde sunulacak projelerin destekleneceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: