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Bakan Pakdemirli: "Ipard Iı Kapsamında Bu Yıl En Yüksek İlk Çeyrek Ödeme Performansı Gerçekleştirildi" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Ipard Iı Kapsamında Bu Yıl En Yüksek İlk Çeyrek Ödeme Performansı Gerçekleştirildi"

01.06.2021 12:47
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II) kapsamında bu yıl önceki yıllara kıyasla en yüksek ilk çeyrek ödeme performansının gerçekleştirildiğini ve mayıs ayı sonu itibarıyla 577 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II) kapsamında bu yıl önceki yıllara kıyasla en yüksek ilk çeyrek ödeme performansının gerçekleştirildiğini ve mayıs ayı sonu itibarıyla 577 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını belirtti.

Pakdemirli, "2021 sonuna kadar ise yatırım aşamasında olan 3 bin 422 projeden bu yıl içerisinde tamamlanacak olanlara 2, 1 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. " dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarımdaki tüm gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verilen desteklerin büyük rolü olduğuna işaret eden Pakdemirli, 2002 öncesinde tarımsal desteklerin neredeyse olmadığını ve birkaç müdahale alımı yapıldığını söyledi.

Pakdemirli, 2002 sonrasında ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı bulunurken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında hem desteklerde artışı hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguladıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, nakdi desteklerin yanı sıra müdahale alımları, altyapı yatırımları, düşük faizli krediler gibi birçok alanda üreticilere destek verildiğini anlattı.

TARIMSAL DESTEKK MİKTARI YÜZDE 65 ARTTI

Bakanlık olarak tarımda verimliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için ellerindeki en önemli araçlardan birisinin tarımsal destekler olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Son 3 yılda tarımsal destek miktarını yüzde 65 artırarak 24 milyar liraya çıkardık. Desteklere yeni konuları dahil ederken, bazı önemli destek kalemlerinde de ciddi artışlar sağladık. Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 katlık rekor artış gerçekleştirdik. 2002 yılında 1, 8 milyar lira olan tarımsal destek miktarını, 2020'de 22 milyar liraya yükselttik. 2018-2020 döneminde ise 51, 6 milyar lira destek ödemesi yaptık. Üretici dostu politikalarla alım fiyatlarını belirledik. "

"5 BİN 711 PROJEYE TOPLAM 2, 5 MİLYAR LİRA HİBE ÖDEMESİ YAPILDI"

Kırsal kalkınma desteklerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2017 yılında uygulanmaya başlanan ve 2023 yılı sonuna kadar devam edecek olan IPARD II Programı kapsamında, hayvancılık, et, süt, su ürünleri ve meyve sebze işleme ile kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sektörlerinden bugüne kadar 5. 5 milyar lira yatırım tutarına sahip 5 bin 711 projeye toplam 2, 5 milyar lira hibe ödemesi yapıldığını belirtti.

Program çerçevesinde 2020 yılında salgının ortaya çıkardığı tüm olumsuz koşullara rağmen yoğun bir çalışmayla yaklaşık 1 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğine işaret eden Pakdemirli, "2021 yılında önceki yıllara kıyasla en yüksek ilk çeyrek ödeme performansı gerçekleştirildi ve mayıs ayı sonu itibarıyla 577 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. 2021 yılı sonuna kadar ise yatırım aşamasında olan 3 bin 422 projeden bu yıl içerisinde tamamlanacak olanlara 2, 1 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu hibe desteği ile kırsal alanlarımızda yaklaşık 4, 5 milyar lira tutarında yatırım yapılacak olup, 10 bin yeni istihdam imkanı oluşturulacak. " değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl çıkılan ve bütçesi 195 milyon avroya yükseltilen 10. Başvuru Çağrısı kapsamında sunulan 1940 projenin değerlendirmesinin devam ettiğini ve uygun bulunan yatırımlarla sözleşme imzalanacağını aktaran Pakdemirli, "Bu sayede desteklenecek proje sayısı ve 2023 sonuna kadar yapılacak ödeme miktarı artacak, yeni istihdam imkanları oluşacaktır. " dedi.

"SUYU ETKİN KULLANMAK İÇİN 150 MİLYON LİRA HİBE"

Pakdemirli, bu yıl Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 925 ekonomik yatırım projesine 888 milyon lira, 2 bin 351 altyapı yatırım projesine ise 196 milyon lira olmak üzere 1, 1 milyar lirası hibe olarak toplam 2, 3 milyar liralık yatırım yapılacağını aktararak, "Toplam 3 bin 456 kırsal kalkınma projesiyle 9 bin 824 kişi için istihdam yaratılacak. " diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında suyu daha etkin kullanmak için bu yıl 150 milyon lira hibe ile çiftçilerin projelerini destekleyeceklerini bildirdi.

Lisanslı depoculuk alanında da destek sağladıklarını anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Lisanslı depolara, lisanslı depoculuk desteklemelerinin başladığı 2014 yılından 2017'ye kadar 28, 5 milyon lira, 2018-2021 yıllarında ise 235, 8 milyon lira kira desteği ödenmiştir. Lisanslı depolara toplam ödenen destek miktarı 264, 3 milyon liradır. Ayrıca 2019 yılından itibaren ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilere ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği olarak bugüne kadar 83 bin 929 üreticiye 116, 7 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır. "

Pakdemirli, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin de pilot olarak İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya'da uygulandığını ve 2020 yılında hibe sözleşmesini imzalayan ve proje işlemlerini tamamlayan 98 proje sahibine 9, 7 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını, 11, 9 milyon lira tutarında yatırımın faaliyete geçmesinin sağlandığını sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli: Ipard Iı Kapsamında Bu Yıl En Yüksek İlk Çeyrek Ödeme Performansı Gerçekleştirildi

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Yatırım, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Pakdemirli: 'Ipard Iı Kapsamında Bu Yıl En Yüksek İlk Çeyrek Ödeme Performansı Gerçekleştirildi' - Son Dakika


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