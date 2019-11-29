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Bakan Pakdemirli: İpek böceği destek ödemelerine başlıyoruz
6 saat önce
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:24 Kaynak: DHA
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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