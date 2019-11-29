Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: İpek böceği destek ödemelerine başlıyoruz
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Bakan Pakdemirli: İpek böceği destek ödemelerine başlıyoruz

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz.

Bakan Pakdemirli: İpek böceği destek ödemelerine başlıyoruz, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Bekir Pakdemirli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:24 Kaynak: DHA
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