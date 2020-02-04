Bakan Pakdemirli: İşletmeler 80 bin damızlık koç ve teke üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: İşletmeler 80 bin damızlık koç ve teke üretti - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: İşletmeler 80 bin damızlık koç ve teke üretti

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' ile ilgili, "Kaliteli damızlık koç ve tekeler elde edilmeye başlandı ve işletmeler kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç ve teke üretti" dedi.

Bakan Pakdemirli: İşletmeler 80 bin damızlık koç ve teke üretti, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' ile ilgili, "Kaliteli damızlık koç ve tekeler elde edilmeye başlandı ve işletmeler kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç ve teke üretti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen projenin meyvelerini vermeye başladığını kaydetti. Projenin 2005 yılında başlatıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Proje, bugün itibariyle 56 ilde uygulanan 171 alt proje ile devam ediyor ve 21 koyun, 6 keçi ırkında, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvanda uygulanıyor. Proje kapsamında yer alan yetiştiricilere bu zamana kadar toplam 421 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Proje kapsamında 8 üniversiteden 62 öğretim üyesi ve TAGEM'e bağlı enstitülerinden 45 araştırmacı olmak üzere toplam 107 proje lideri görev alıyor. Ayrıca her alt projede görev almak üzere toplam 171 proje teknik elemanı bulunuyor. Proje ile döl verimi, süt verimi, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca projenin yapağı ve tiftik kalitesinin iyileştirilmesi, yerli koyun-keçi ırklarımızın saf olarak yetiştirilmesi, korunması ve mevcut verim potansiyellerinin ortaya çıkarılması, birim hayvan başına elde edilen verimin artırılması, bölgelere özgü damızlık üretimi ve kaliteli damızlık hayvan elde etmek gibi hedefleri de bulunuyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, projenin bu hedefler doğrultusunda başarıyla uygulandığını belirterek, "Proje ile küçükbaş hayvancılıkta büyüme, gelişme, süt, yapağı-tiftik verim kayıtları alınmaya başlanarak veri bankası oluşturuldu. Küçükbaş hayvancılığa olan ilgi artırıldı ve azalmaya başlayan Ankara Keçisi gibi yerli gen kaynaklarımızda hızlı azalışın önüne geçildi. Kaliteli damızlık koç ve tekeler elde edilmeye başlandı ve işletmeler kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç, teke üretti" dedi.

Bakan Pakdemirli, proje kapsamında gerekli koordinasyonun sağlanmasıyla proje dışı işletmelere yaklaşık 150 bin baş erkek ve 350 bin baş dişi damızlık sağlanabilecek duruma gelindiğini de kaydetti.

ANKARA,


Bekir Pakdemirli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor
Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:30:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: İşletmeler 80 bin damızlık koç ve teke üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]