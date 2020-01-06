Bakan Pakdemirli, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katıldı - Son Dakika

İZMİR'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u' anma programına katılan Bakan Bekir Pakdemirli, "Bu coğrafya dertli olmasına rağmen 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla etrafında dönüyor. 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz. 21. yüzyılda Türkiye, mutlaka sizler sayesinde dünyanın ve bölgenin zenginliğinden ve refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke" dedi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy'u anmak için Alsancak Mahallesi'nde bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ensar Topçu, AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Eyüp Kadir İnan ve çok sayıda partili katıldı. Partili genç kız ile fotoğraf çektirdikten sonra konuşan Bakan Pakdemirli, "!Mehmet Akif Ersoy gibi bir şahsiyeti anmaya çalışan, anlamaya uğraşan bu gençlikten Allah razı olsun. O, istiklalimizi ihya, istikbalimizi inşa eden bir vatan şairidir. O, medeniyetimizin banisi, mukaddesatımızın hamisi aziz bir şahsiyettir. Elbette ki bizimki Akif'in kadrini takdir etmek değildir. En fazla, kadirşinaslık etmek ve minnetimizi ifade etmek kabilinden bir gayrettir. Akif'imizin her konuda, her durumda söyleyeceği sözü vardır. Elbette bu ortamda da okunabilecek sayısız şiiri vardır. Ancak bir şiir erbabının yanında susmak usuldendir" dedi.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili bilgi de paylaşan Pakdemirli, "22 Aralık 1893'te Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi adını taşıyan Veteriner Fakültesi'nden birincilikle mezun olarak bugün veterinerlik ve ziraat okuyan öğrenci kardeşlerimizin de üstadı oluyordu. İlk memuriyeti de bizim Bakanlığımızdaydı. Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı'nda Beşinci Veteriner İşleri ve Hayvan Islahı Şubesi'nde memurluğa başladı. Bizim nezaretimize, yani Bakanlığımıza bağlı olarak, yaklaşık yirmi yıl memuriyet yaptı, Bakanlık adına seyahatler ve hizmetler yaptı, zaman zaman da ek görevler yüklendi." ifadelerini kullandı.

'HİÇ KÜSMEDEN ÇALIŞTIM'

Konuşmasında 15 yıldır partide önemli bir görev almadığını belirten Pakdemirli, "Aranızdan çıkmış bir arkadaşınızım. Son 15 yıldır partide önemli bir görev almadım ama hep çalıştım. Sahada oldum. 2011 yılında aday oldum. Listede Hamza Dağ milletvekilimiz 5'inci, ben de 6'ncı sıradaydım. Ben onu arkadan ittim. O milletvekili seçildi. Ama o beni yeterince çekemedi, milletvekili seçilemedim. Çalışmaya devam ettim. AK Parti üyeliği en önemli, en şerefli göreviniz. Diğer bütün görevlerin hepsi geçici. Son seçimlerde aday adayı oldum listelerde yer alamadım ama asla küsmedim. Çıktım geldim İzmir'e ve seçimin son gününe kadar sahada milletvekili aday arkadaşların yanında yer aldım, onlarla çalıştım. 'Niye yaptın?' diyebilirsiniz. Çünkü bazen politikada 'ben yoksam kimse yok' diyorlar. Bazıları havlu atıyor. Ben 'bu hoş sedanın sürmesi lazım' dedim" diye konuştu.

'KARALAR BAĞLAMAYACAĞIZ AMA İSTİKLAL HARBİNİ DE UNUTMAYACAĞIZ'

Türkiye'nin dertli bir coğrafyada olduğunu, 21'inci yüzyılda kendilerinin yavaş yavaş görevi gençlere teslim edeceklerini belirten Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

"Buna az bir zaman kalmışken, geleceğe de umutla, ışıkla bakıyor olmamız lazım. Bu coğrafya dertli olmasına rağmen 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla etrafında dönüyor. 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz. 21'inci yüzyılda Türkiye mutlaka sizler sayesinde dünyanın ve bölgenin zenginliğinden ve refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke. Biz yan yana, bir olursak bu işlerin hepsi hallolacak. Bu salonda Mehmet Akifler, idealist ve parlayan gençler görüyorum."

'SÖZ İSTİYORUM HAVLU ATMAK YOK'

Daha sonra salondaki gençlere seslenen Pakdemirli, "Söz istiyorum asla havlu atmak yok. Recep Tayyip Erdoğan 'ın peşinden ölümüne gitmeye var mısınız" diye sordu. Bunun üzerine salondakiler, "Varız" diye karşılık verdi.

Gençlerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, "Karalar bağlamayacağız ama istiklal harbini de unutmayacağız. Askeri darbeleri, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, 15 Temmuz'u unutmayacağız" dedi. Program, konuşmalarla devam etti.