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Bakan Pakdemirli: "İthalatçı bir ülke değil, ihracatçı bir ülkeyiz. 86 ülkeye tohum ihracatımız var"
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "İthalatçı bir ülke değil, ihracatçı bir ülkeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli: "İthalatçı bir ülke değil, ihracatçı bir ülkeyiz. 86 ülkeye tohum ihracatımız var" - ANKARA
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