Bakan Pakdemirli, iyileşen gökdoğanı doğaya bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, iyileşen gökdoğanı doğaya bıraktı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, iyileşen gökdoğanı doğaya bıraktı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Çamkoru Tabiat Parkında incelemelerde bulunarak, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya bıraktı.

Bakan Pakdemirli, iyileşen gökdoğanı doğaya bıraktı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Çamkoru Tabiat Parkında incelemelerde bulunarak, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya bıraktı.


Bakan Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan, doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleri ile eşsiz bir güzelliğe sahip Çamkoru Tabiat Parkında incelemelerde bulunarak, alan hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Yaklaşık bir hafta önce kanadı yaralı halde bulunan Gökdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliği kapsamında Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Biriminde tedaviye alındı. Bakan Pakdemirli, Şereflikoçhisar'da tedavisi tamamlanan gökdoğanı tabiat parkında tekrardan doğal yaşam alanına bıraktı. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Çamlıdere, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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