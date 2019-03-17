Bakan Pakdemirli, İzmir'de Havadan Ormanları İnceledi
55 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de geçen yıl yangından etkilenen orman alanlarını havadan inceledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir
'de geçen yıl yangından etkilenen orman alanlarını havadan inceledi.
Pakdemirli, Menderes
ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey
'den bilgi alan Pakdemirli, bölgedeki ağaçlandırma faaliyetlerini kontrol etti.
Bakan Pakdemirli'ye incelemesinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız
da eşlik etti.
Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, geçen yıl 1 Temmuz'da yangın çıkmış, yangında yaklaşık bin hektar orman arazisi zarar görmüştü. Yangının söndürülmesinin ardından Bakanlık bölgede ağaçlandırma çalışmasına başlamıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:38 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Evine Hamburger Siparişi Veren Kadın, Gelen Taciz Mesajları Üzerine Savcılığa Koştu
MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Bıçaklanarak Öldürüldü
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi