Bakan Pakdemirli, İzmir'de konteyner kent çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, İzmir'de konteyner kent çalışmalarını inceledi
07.11.2020 14:27
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesinde kurulmaya başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesinde kurulmaya başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu.
Seferihisar'daki incelemelerinin ardından Bayraklı ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile yapımı devam eden konteyner kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
AFAD, Bayraklı'da 1000, Bornova'da 312 konteynerlik alanın 16 gün içinde hazır olması için çalışmalarını sürdürüyor.
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