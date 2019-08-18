Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde
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Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.

Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın çıkan hem Tırazlı'da hem de Urla Yağcılar'da helikopterle havadan denetim yaptı. Bakan Pakdemirli'nin yangınlarla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. - İZMİR
Bekir Pakdemirli, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
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