Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi
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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi

1 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar yönünde ilerleyen orman yangınının son durumunu ve söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi, System.String[]
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar yönünde ilerleyen orman yangınının son durumunu ve söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere havalandı. Bakan Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle denetledi.


Bekir Pakdemirli, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:30 Kaynak: DHA
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