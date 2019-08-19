Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (6)
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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (6)

1 saat önce

YANGIN, BEYLER MAHALLESİ ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLUYORİzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (6), System.String[]

YANGIN, BEYLER MAHALLESİ ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLUYOR
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'ın Beyler Mahallesi'ne yönlendirildi. Henüz söndürülemeyen alevler, en çok Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi çevresinde etkili oluyor. Yangının ilerlediği bölgeye, 17 helikopterle havadan da müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına karadan katılan ekiplerin sayısı ise artırıldı. Farklı illerden getirilen 100'e yakın arazöz ile itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri, yangına müdahale ediyor.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yangının ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ni tehdit etmesi nedeniyle tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini söyledi. Yetişkin, "Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinelerimizi öğleye doğru Beyler'e gönderdik" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR,


Beyler Mahallesi, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:27 Kaynak: DHA
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