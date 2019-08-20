Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı-TAMAMI...
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Bakan Pakdemirli İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı-TAMAMI...

22 dakika önce

Bakan Pakdemirli İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı-TAMAMI FTP'DE.

Bakan Pakdemirli İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı-TAMAMI FTP'DE
İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:30 Kaynak: DHA
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İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler
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