Bakan Pakdemirli İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı-TAMAMI...
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Bakan Pakdemirli İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı-TAMAMI FTP'DE.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:30 Kaynak: DHA
Bakan Pakdemirli İzmir
' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı-TAMAMI FTP'DE
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler Bakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık