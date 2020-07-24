Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınını ve söndürme çalışmalarını havadan helikopterle inceledi.

Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınını ve söndürme çalışmalarını havadan helikopterle inceledi.

Bakan Pakdemirli, Ödemiş'in Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.

Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediyor.

Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Bekir Pakdemirli, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 08:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi - Son Dakika
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