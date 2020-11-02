Bakan Pakdemirli: "İzmir'e su sağlayan 11 baraj ve göletimizde problem yok" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "İzmir'e su sağlayan 11 baraj ve göletimizde problem yok"

02.11.2020 11:47
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki deprem sonrası kente su sağlayan 11 baraj ve gölette problem olmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki deprem sonrası kente su sağlayan 11 baraj ve gölette problem olmadığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile düzenledikleri basın toplantısında deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, bu süreçte "baba, eş ve evlat" olarak enkaz altındaki yakınlarını bekleyen vatandaşlarla aynı duyguları paylaştığını belirtti.

Bakanlarla dün akşam sahada olduklarını ve depremden 58 saat sonra enkaz altından çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sevincine ortak olduklarını kaydeden Pakdemirli, "Elif'e de çok çok sevindik. Kurtarılan ev hayvanlarımız da var. Nihayetinde Rabbimin yarattığı canlar, onlara da seviniyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, enkaz kaldırma faaliyetilerinin takibinin yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"AFAD belki de dünyada en profesyonel şekilde bu işi götürüyor. Sahada bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Her afet bir sonraki için çıkarılacak dersleri de içeriyor. Bu afetten de AFAD mutlaka dersler çıkarıyor. Geçen yıl orman yangınlarından sonra yeni teknolojiler geliştirildi bizim için vazgeçilmez oldu. AFAD da ilk defa şimdi cep telefonu sinyallerinden 3 boyutlu konumu tespit edecek hale geldi. Bundan sonraki afetler için de çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum."

Baraj ve göletlerdeki durum

Çevre ile Orman bakanlıkları olarak hasar gören ve görmesi muhtemel çevre il ve ilçelerde incelemeleri, kontrolleri yaptıklarını aktaran Pakdemirli, "30 ilçede hayvanlarla ilgili telefimiz yok. Tarım alanlarında genel bir zararımız yok. Balık çiftliklerinde genel bir problemimiz yok. Batan, hasar gören başta balıkçı teknelerimizle de ilgileniyoruz. En önemlisi İzmir'e su sağlayan 11 baraj ve göletimizde problem yok. Bunların hepsinin kontrolleri yapıldı. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da sürüyor, devam ediyor. Genel olarak söyleyebilirim bunlarda da problem çıkmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, çadırda kalanları kamu misafirhanelerine davet ederek, "İzmirliler, hemşehrilerim büyük medeniyet göstererek kime sorsak 'daha ihtiyacı olan birine tahsis edelim, biz burada idare ediyoruz.' diyorlar. Ancak havalar da soğumaya başlayacak. Özellikle sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar herkesin daha konforlu ortama taşınmasının doğru olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir için el birliğiyle çalıştıklarını belirten Pakdemirli, "Burada olmaya devam edeceğiz. Enkazdan hala ümidimiz var, sabah erken saatlere kadar enkazdan çıkan canlarımız var. Bu bizi son derece memnun ediyor. Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. İnşallah en hızlı şekilde normale döneceğiz. Tekrar hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'İzmir'e su sağlayan 11 baraj ve göletimizde problem yok' - Son Dakika


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