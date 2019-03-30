Bakan Pakdemirli: "İzmir'i Değiştirmenin Vakti Geldi"
10 dakika önce
- Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa'da halka hitap etti.
- Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa'da halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:17 Kaynak: AA
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