Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "İzmir'i Değiştirmenin Vakti Geldi"

Bakan Pakdemirli: "İzmir'i Değiştirmenin Vakti Geldi"

10 dakika önce

- Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa'da halka hitap etti.

Bakan Pakdemirli:
- Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa'da halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa, Güncel
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