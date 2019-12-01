Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gölcük ormanında yürüyüşü Kara akbabanın kafesten çıkarılması Bakan Bekir Pakdemirli'nin kara akbabayı doğaya salması Bakan Bekir Pakdemirli'nin göle balık bırakması BOLU - Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gölcük ormanında yürüyüşü

Kara akbabanın kafesten çıkarılması

Bakan Bekir Pakdemirli'nin kara akbabayı doğaya salması

Bakan Bekir Pakdemirli'nin göle balık bırakması BOLU - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan kara akbabayı, Gölcük'te doğaya saldı. Bakan Pakdemirli, Gölcük'te ayrıca endemik bir tür olan 650 adet Abant alasını göle saldı.

Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı

Bekir Pakdemirli, Gölcük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:13 Kaynak: AA
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