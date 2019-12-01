Bakan Pakdemirli kara akbabayı doğaya saldı

Ankara'daki yoğun gündemine biraz ara veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan kara akbabayı doğaya saldı.



Geçen Haziran ayında Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yuvasından düşerek yaralı halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından Bakan Pakdemirli tarafından Bolu Gölcük'te tekrar doğaya bırakıldı. Köylüler tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı kara akbabaya Düzce Edremit Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Sahası'nda bakım yapıldı. Kara akbabaya burada uçuş eğitimi de verildi. Bakan Pakdemirli tarafından Gölcük'te ait olduğu ortama tekrar bırakılan kara akbabanın kanat genişliği 240 santimetre, ağırlığı ise 13 kilogram olarak ölçüldü.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gölcük'te ayrıca endemik bir tür olan 650 adet Abant alasını göle saldı. Bakan Pakdemirli'nin ailesi ile beraber yer aldığı etkinliğe göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar da katıldı. Bakan Pakdemirli'nin vatandaşlarla beraber göle bıraktığı balıkların 1 yaşında ve ortalama 8 gram ağırlığında, boylarının ise ortalama 9 cm civarında olduğu belirtildi.



Türkiye'nin en büyük yırtıcı kuşu olan kara akbabanın dünya çapında ve Türkiye'de sayısı hızla azalıyor. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığınca özenle korunan bir tür olan kara akbaba, boynunu çevreleyen geniş yakası ve vücudunu kaplayan uzun koyu kahverengi tüyleriyle Orta Çağ keşişlerini andırdığı için Latince olarak Aegypius monachus yani "keşiş akbabası" olarak isimlendiriliyor. Kara akbabanın Türkiye'de bilinen en büyük popülasyonu 22- 27 çift ile Eskişehir Türkmenbaba Dağları'nda bulunuyor. Kızılcahamam ormanlarında Soğuksu Milli Parkı ve Kara Akbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde ise 7-10 çift yaşadığı biliniyor. Kara akbabanın ortalama kanat açıklığı erkek bireyde 255 santimetre, dişi bireyde 295 santimetre, ortalama uzunluk erkek bireyde 100 santimetre, dişi bireyde 110 santimetre. Ağırlıkları ise erkek bireyde 7-11,5 kilogram, dişi bireyde 7,5 -12,5 kilogram.



Göl gibi durgun sularda yaşayan bir tür olan Abant alasının ise vücudunda kahverengi benekler bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca bu türün korunması ve devamının sağlanması için yıllık 1 milyon yavru kapasiteli balık üretim istasyonu kuruldu. Bu üretilen balıklar her yıl Abant dahil yüksek rakımlı diğer göllere salınıyor. - ANKARA