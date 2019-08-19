Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer,...
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Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:46 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "( Karabağlar
'daki yangın) Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz."
Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi