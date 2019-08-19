Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli...
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Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:42 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "( Karabağlar
'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız."
Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi