Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli...
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Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli...

1 saat önce

Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor.

Bakan Pakdemirli:
Bakan Pakdemirli: "( Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız."
Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:42 Kaynak: AA
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Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor
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