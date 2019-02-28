Bakan Pakdemirli, Karabük'ün Sera Yatırımına Önem Vermesini İstedi

Karabük'te Tarım ve Orman Sektörü değerlendirme toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'ün seracılık alanında güzel işler yapabileceğini ve vatandaşların bu fırsattan yararlanması gerektiğini söyledi.

Karabük'te Tarım ve Orman Sektörü değerlendirme toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'ün seracılık alanında güzel işler yapabileceğini ve vatandaşların bu fırsattan yararlanması gerektiğini söyledi.



Karabük ile ilgili yapılanlar hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Tarım ve Hayvancılık alanında 103 milyon TL'lik hibe. Tarımsal hasılamızı yüzde 60 oranında arttırmışız. Bir o kadar daha arttırırsak önümüzdeki 20 seneyi garantileriz. Genç çiftçi projelerinde 12 milyon TL destek vermişiz. Mera ıslahı 3 bin dekar. Kırsal kalkınma hibeleri 15 milyon TL. Büyükbaş hayvan adedimiz 50 bin başa, küçükbaş hayvan adedimiz 26 bin başa, süt üretimimiz 45 bin tona gelmiş. Orman ve su alanlarında 1.3 milyar lira yatırım, 32.4 metreküplük içme suyu, Ovacık Hatipoğlu barajı, sulama 4 bin 930 dekar, 36 adet dere ıslahı, fidan dikimi 30 milyon adet. 20 adet mesire yeri, bin 870 aileye 21.5 milyon TL Or-Köy kredisi vermişiz" dedi.



Bakan Pakdemirli çiftçi borçlarının yapılandırıldığını ve çiftçilere yönelik olarak elektrik kullanımında yüzde 12 oranında indirim yapıldığını hatırlatarak çiftçilerin bundan sonra elektriği daha ucuz kullanacağını söyledi.



"1 Marttan itibaren ödemeye başlıyor olacağız"



Hayvancılık ile alakalı ari işletme desteklerinin bulunduğunu açıklayan Pakdemirli, " 900 adet ari işletmeye 35.8 milyon TL destekleme tutarına 1 Mart Cuma gününden itibaren de ödemeye başlıyor olacağız . 2018 yılı Aralık ayı süt destekleme ödemelerini de 243 bin üreticimizin ürettiği 741 bin ton süt için 95 milyon TL'lik çiğ süt desteğini de 1 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyor olacağız" ifadelerine yer verdi.



"Karabük'ün bu fırsattan faydalanmasını istiyorum"



Bakan Pakdemirli Karabük'te sanayi kenti olmasının yanı sıra seracılık alanında da güzel işler yapılabileceğini ifade ederek, "Seracılık ile ilgili de çok güzel bir proje açıkladık. Ziraat Bankası çok düşük faizli bir kredi ayarladı. 2 yıl ödemesiz toplamda 7 yıl vadeli. Yüzde 8.25 senelik faizle yüzde 75'ine kadar olan bedelini kredilendiriyor ve sera yatırımı yapabiliyorsunuz. Sera yatırımı kendini çabuk ödeyen yatırımlar. 3-4 senede kendini ödüyor. Burada ben Karabük'ün bu fırsattan daha fazla faydalanmasını istiyorum, arzuluyorum" diye konuştu.



'2019 yılı projeleri faaliyete geçecek'



Karabük'te devlet su işleri ile ilgili olarak 2019 yılı içerisinde yapılması düşünülen projeleri açıklayan Pakdemirli, şunları söyledi: "Andıraz Barajı ulaşım yolunun inşaat ihalesini bu yıl içerisinde yapacağız hayırlı uğurlu olsun. 15 BİN 600 dekar araziyi sulayacak Aldeğirmen Barajı projesini bu yıl bitiriyoruz. Bu proje araç çayının düzeltilmesi ile ilintili bir proje. İnşallah başkanım seçildiği zaman, yan yana oturacağız bu araç çayının düzenlemesini en kısa zamanda yapacağız. Safranbolu içme suyu isale hattı inşaatı ve Karabük merkez, Eskipazar Pazar çayı taşkın koruma inşaatını da ödeneksiz bırakmayacağız. Safranbolu Akçasu Sel kapanının da 2019 yılı yatırım programına alıp ihale ediyor olacağız. Safranbolu Ovaçayı ıslahına taş alınması içinde 500 bin TL ödenek veriyor olacağız ve 4 bin 800 dekarlık araziyi sulayacak Ovacık Hatipoğlu Göleti sulamasında 2019 yılında hizmete alıyor olacağız"



"Orman köylerinde yaşayan 80 aileye 1.5 milyon TL kredi ve hibe"



Karabük kent ormanı ile ilgili de taleplerin olduğunu belirten Pakdemirli, " İnşallah Burhanettin başkanım başkan seçildiğinde Karabük şehri ormanı da Karabük Belediyemize kiraya vereceğiz, o da hayırlı uğurlu olsun. Bakla bostan tabiat parkında seyir noktası ve çevre düzenlemesi yapılacak . Doğaya da bin adet keklik salımı gerçekleştirilecek. Orman genel Müdürlüğü olarak da 7 bin dekar arazide çalışma yaparak 1 milyon fidan dikeceğiz. Orman köylerinde yaşayan 80 aileye 1.5 milyon TL Or-Köy kredi ve hibe desteği vereceğiz. 2019 yılında 30 tane köyde bin 400 dekar alanda 105 bin adet lavanta, kuşburnu, ahududu, alıç, yabani armut, mahlep, yabani elma, ıhlamur ve kestane dikerek 3 yıl süre ile bakımı biz yapacağız. 49 yıllığına da orman köylümüze bunları tahsis edeceğiz. Bununla beraber 10 okul bahçesi 8 ibadethane çevresi ve mezarlık, 3 hastane ve sağlık ocağı bahçesine de toplam 10 bin adet fidan dikeceğiz" dedi.



"Bu kent daha fazlasını hak ediyor"



AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal için destek isteyen Pakdemirli, "Köyden kente geçerken Karabük güzel kurulmuş. Hakikaten tam bir cumhuriyet kenti. Ama bu kent çok daha fazlasını hak ediyor. Buraya gelmemizle birlikte bir hareketlilik geldi. Bir sürü müjdeler saydık size. Bu müjdelerin devamı için daha istekli ve arzulu koşmamız için başkanımızın belediyeye bir kahve içmeye çağırması çok daha başka olur. O yüzden bu seçimde 31 Martta sizden ricam, AK Parti belediyecilik ile tanıştıracaksınız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

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