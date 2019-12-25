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Bakan pakdemirli karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu
6 saat önce
Bakan Pakdemirli Karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
Bakan Pakdemirli Karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu
Son Dakika Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı