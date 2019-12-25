Bakan pakdemirli karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan pakdemirli karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu - Son Dakika

Bakan pakdemirli karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu

6 saat önce

Bakan Pakdemirli Karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu.

Bakan Pakdemirli Karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu

Bakan pakdemirli karadeniz'deki yangınlar ile ilgili konuştu

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
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