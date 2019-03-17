Bakan Pakdemirli Katar'a Resmi Ziyarette Bulunacak
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyet ile Katar'a 2 günlük resmi bir ziyarette bulunacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, beraberindeki heyet ile Katar
'a 2 günlük resmi bir ziyarette bulunacak.
Bakan Pakdemirli, Katar ziyaretinin ilk gününde Doha
'daki Türk askeri üssünü ziyaret edecek. Pakdemirli, ziyaretin ikinci gününde Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani'nin de açılış konuşmasını yapacağı 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katılacak. Fuar kapsamında açılan stantlar gezilecek ve 1 milyon fidan projesinin açılışı gerçekleştirilecek.
Ayrıca Bakan Pakdemirli, Katar'da Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile başbaşa ve heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve tarım politikaları masaya yatırılacak. - DOHA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:51 Kaynak: İHA
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