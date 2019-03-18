Bakan Pakdemirli Katar'da
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katılmak üzere Katar'a geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katılmak üzere Katar'a geldi.
Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyeti Doha Türkiye Büyükelçisi Fikret Özer ve Katar Al Daayen Belediye Başkanı Rashed Mishlesh Al Khayarin karşıladı. Bakan Pakdemirli, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani'nin de açılış konuşmasını yapacağı 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katılacak. Fuar kapsamında açılan stantlar gezilecek ve 1 milyon fidan projesinin açılışı gerçekleştirilecek.
Ayrıca Bakan Pakdemirli, Katar'da Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile baş başa ve heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve tarım politikaları masaya yatırılacak. - DOHA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:00 Kaynak: İHA
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