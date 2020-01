Bakan Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi (2) - Son Dakika

BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Sertifika ve Hayvan Islahı Proje Programı törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, çiftçilere müjdeler verdi. Konuşmasına yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulunarak başlayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bakan yardımcımızın koordinasyonunda ekiplerimizle günlerdir sahadayız. İnşallah yaraları beraber saracağız. Biliyorum ki her şehrin bir kokusu, bir havası vardır. Ancak Mersin 'in bu sel felaketi nedeniyle üzgün bir havanın olduğunu biliyorum. Şu konuda içiniz rahat olsun. Taşkını baskıladık. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için de gerekeni yapacağız. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlık daima çiftçisinin yanındadır. Sizleri elbette kısa vadede de sevindirmek istiyoruz. O zaman bir müjdeyi tekrar edeyim. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak dün duyurdu, çiftçilerimizin Ziraat Bankası 'ndan kullandığı kredilerin doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, fakat binbir zahmetle tarımsal faaliyetlerini devam ettiren çiftçilerimize, üreticilerimize verdiğimiz krediler, yıllık yüzde 9 faiz oranıyla, 5 yıla kadar uzun vadeli yeniden yapılandırılacak. İnşallah böylece, ödeme zorluğu çeken çiftçilerimize, üreticilerimize kolaylık sağlamış olacağız."

Mersin'de hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, son 17 yılda, hayvancılık sektörüne, 502 milyon TL hibe desteği sağladıklarının bilgisini veren Bakan Pakdemirli, "Verdiğimiz bu destekler ve yetiştiricilerimizin azimli çalışmaları neticesinde Mersin'imizin hak ettiği seviyelere yükseldiğini görmek mutluluk verici. Bunun en güzel örneği de; Mersin'in keçi varlığından ülkemizde 1'inci sırada olması ve toplam küçükbaş hayvan varlığında da 6'ncı sırada olmasını gösterebiliriz. 2019 yılında, Mersin ilindeki küçükbaş hayvan varlığımız, 1,5 milyon başı geçti. Bununla birlikte, 2019 yılında 504 bin litre süte destek sağladık. 2018 yılında Mersin'e yaklaşık 700 bin baş hayvana, 17,4 milyon TL destekleme ödemesi yaptık" diye konuştu.