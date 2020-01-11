Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: '(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: " (Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi."

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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