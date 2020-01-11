Bakan Pakdemirli: "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar... - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: " Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi."

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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