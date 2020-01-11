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Bakan Pakdemirli: "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: " Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi."
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