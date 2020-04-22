Bakan Pakdemirli: "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye... - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli: "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin.
Bakan Pakdemirli: "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." - ANKARA
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22.04.2020 18:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye... - Son Dakika