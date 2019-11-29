Bakan Pakdemirli: Kimse ormanları işgal edemez

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, artık kimsenin ormanları işgal edemeyeceğini söyleyerek, "Ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz. Böyle bir durumda hapis cezası var. Eğer bir yapılaşma var ise yıkıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, orman kadastrosunun yapılmaya başlandığı 1937 yılından 2003 yılına kadar 12 milyon hektar orman alanının kadastrosunun yapıldığını ifade etti. Geçen 66 yılda, toplam 4,4 milyon hektar ormanın tapusunun alınabildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "2003 yılından 2019 yılına kadar geçen 16 yıllık süre zarfında ise 12,1 milyon hektar orman kadastrosu yapılarak, 15,4 milyon hektarın tapusu alındı" dedi.

'YAPILAŞMA VARSA YIKIYORUZ'