Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Kimse ormanları işgal edemez
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Bakan Pakdemirli: Kimse ormanları işgal edemez

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, artık kimsenin ormanları işgal edemeyeceğini söyleyerek, "Ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz.

Bakan Pakdemirli: Kimse ormanları işgal edemez, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, artık kimsenin ormanları işgal edemeyeceğini söyleyerek, "Ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz. Böyle bir durumda hapis cezası var. Eğer bir yapılaşma var ise yıkıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, orman kadastrosunun yapılmaya başlandığı 1937 yılından 2003 yılına kadar 12 milyon hektar orman alanının kadastrosunun yapıldığını ifade etti. Geçen 66 yılda, toplam 4,4 milyon hektar ormanın tapusunun alınabildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "2003 yılından 2019 yılına kadar geçen 16 yıllık süre zarfında ise 12,1 milyon hektar orman kadastrosu yapılarak, 15,4 milyon hektarın tapusu alındı" dedi.

'YAPILAŞMA VARSA YIKIYORUZ'

Türkiye'de toplamda 24,1 milyon hektar orman alanının kadastrosunun yapıldığını ve 19,8 milyon hektarın tapusunun ise Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunduğunu kaydeden Pakdemirli, artık kimsenin ormanları işgal edemeyeceğini ifade ederek, "Zaten ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz. Kaldı ki tapuları da elimizde, bir işgal söz konusu olamaz. Böyle bir durumda hapis cezası var. Eğer bir yapılaşma da var ise yıkıyoruz. Kimse böyle bir şeye teşebbüs etmesin, ormanların kapı gibi tapuları var" değerlendirmesinde bulundu.


Bekir Pakdemirli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:55 Kaynak: DHA
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