Bakan Pakdemirli Kırklareli'nde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin siyasetini biliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin siyasetini biliyoruz. CHP'nin siyaseti hep çamur, çöp ve çukur siyasetinden öteye gitmiyor, ne yazık ki böyle." dedi.



Bakan Pakdemirli, Babaeski ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.



Pakdemirli, üreticinin, çiftçinin, köylünün, vatandaşın her türlü sorununa çözüm için çok çalıştıklarını ifade etti. Bu sırada bir vatandaş, "Gençsiniz, enerji dolusunuz Sayın Bakanım sizden de bunu bekleriz, çiftçiye vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." diyerek Bakan Pakdemirli'ye sevgi gösterisinde bulundu.



Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin çeşitli oyunlar denediğini vurgulayan Pakdemirli, "Ağustos ayında bir günde hiçbir sebebi yokken döviz kurlarını 7,5'lerde gördük. Allah'a şükür bunun etkilerini azalttık ve kur normal seviyelerine indi. Ama hakikaten Türkiye sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Burada da halkın desteği 16 yıldır iktidarının yanında. Özal'ın, Demirel'in istediği başkanlık sistemi geldi, Allah'a şükür. Bundan sonra Türkiye bu istikrarsızlaştırma savaşında daha başarılı olacak. Belki Türkiye sürekli, senede yüzde 5 büyümeyebilir ama bundan sonra yüzde 4 büyür, başka türlü yani Türkiye istikrarlı bir şekilde büyümek zorundaydı." diye konuştu.



"CHP'nin siyaseti belli çamur, çöp ve çukur"



CHP'nin hizmet üretemediğini, vatandaşın hizmet üretenlerin yanında olması gerektiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Demokrasimiz oldukça genç, demokrasimizin daha olgunlaşmaya ihtiyacı var. Bu genç demokrasinin yaşamaya ihtiyacı var. Coğrafyamız çok dertli bir coğrafya. Bu anlamda bu bölgedeki sıkıntıların üzerinden gelebilecek bir lider var o da Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem iktidarda, hem de yerel yönetimlerde yürümemiz lazım. Şimdi siz iktidar bile olsanız yerelde iktidar olunmayınca, iktidar olunmuyor. Babaeski'ye yeterince hizmet gelmiyor.



O anlamda Babaeski gönlünü bu defa açarsa her şey hallolur. Babamızdan, anamızdan, dedemizden, atamızdan kalma oy alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakacağız. Kim hizmet edecek, kim proje üretiyorsa, kim vatandaşın gönlünü alıyorsa oyumuzu ona vereceğiz. CHP'nin siyasetini biliyoruz, CHP'nin siyaseti hep çamur, çöp ve çukur siyasetinden öteye gitmiyor, ne yazık ki böyle."



Pakdemirli, seçim bürosu açılışını gerçekleştirmesi sonrası esnaf ziyaretlerinde bulundu.



Esnaf ziyareti sırasında Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Pakdemirli'ye çiçek takdim etti. "Bir emriniz var mı Sayın Bakanım?" diyen Belediye Başkanı Hacı'ya, Bakan Pakdemirli, tokalaşarak teşekkür etti.



Bakan Pakdemirli, diğer programı kapsamında Edirne'ye hareket etti.

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